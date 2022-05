Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 2507 de quinta-feira, 28 de abril

A partir das 20h (horário de Brasília) será divulgado o resultado da Lotofácil concurso 2507 de hoje, quinta-feira – 28/04, e quem acertar pode ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão. O sorteio será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado da Lotofácil concurso 2507

Veja os números do resultado da Lotofácil de hoje: 03-04-05-07-08-09-10-11-13-14-15-16-19-20-25

15 acertos

1 aposta ganhadora, R$ 982.276,23 – CARAGUATATUBA – SP

- PUBLICIDADE -

14 acertos

343 apostas ganhadoras, R$ 857,81

13 acertos

16467 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

120932 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

632473 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Confira o último resultado da Mega-Sena

Resultado das loterias de hoje aqui

Como ganhar na Lotofácil?

Para ganhar o prêmio principal os apostadores precisam acertar as 15 dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil 2507. De acordo com a Caixa a probabilidade de cravar o resultado com uma aposta simples é de uma em cerca de 3,2 milhões.

Essa modalidade tem cinco faixas de premiação, sendo três com quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 acertos e R$ 5 para 11 acertos. Do total arrecadado e destinado para o pagamento dos prêmios, após dedução do valores fixos 13% do restante vai para 14 acertos e 62% para 15 acertos.

Caso não tenha nenhum acertador do resultado da Lotofácil 2259, independentemente da faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Quando será o próximo sorteio? Amanhã, sábado (19), será realizado o sorteio da Resultado da Lotofácil concurso 2507 a partir das 20h. Por ser um concurso com final zero, o prêmio será especial.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.