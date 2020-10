Quatro apostas de acertaram o resultado da Lotofácil de ontem (10), concurso 2054, e cada uma faturou R$ 221.102,97. Os números sorteados, no concurso foram: 01-02-03-05-07-08-10-11-12-14-17-19-21-22-23.

O próximo sorteio da Lotofácil concurso 2055, previsto para a próxima terça-feira (13) na Loterias Caixa, tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. A aposta simples de 15 números sai por R$ 2,50.

Qual era a chance de acertar o resultado da Lotofácil de ontem?‌

A‌ ‌probabilidade‌ ‌de‌ ‌ganhar na Lotofácil de ontem com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números‌ ‌era‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3.268.760.‌ ‌Mas,‌ ‌se‌ ‌o‌ ‌jogo‌ ‌tiver‌ ‌20‌ ‌números,‌ ‌essa‌ ‌chance‌ ‌vai‌ ‌a‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌211.‌

Como apostar na Lotofácil?

Com a aposta mínima (R$ 2,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas na Lotofácil é de uma em quase 3,3 milhões.

Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 40, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil.

Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211.

A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

Prêmio da Lotofácil

O prêmio de R$ 1,2 milhão da Lotofácil pode ser sacado em casas lotéricas e também em uma agência da Caixa Econômica Federal, mesmo que o apostador não tenha conta no banco estatal. Além do bilhete, o apostador deve apresentar CPF e RG originais. A premiação é livre de Imposto de Renda.

Acumulação

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O apostador também precisa ficar atento aos prazos: os prêmios das loterias prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Portanto, após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.