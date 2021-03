Resultado da Lotofácil de ontem (20/03/21), concurso 2186

No último sábado (20), nenhum apostador conseguiu acertar as dezenas que saíram no resultado da Lotofácil de ontem, concurso 2186. Com isso, o prêmio acumulou e corre no próximo sorteio e agora vale R$ 3 milhões.

As dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil de ontem foram: 19 13 09 15 25 22 23 07 04 24 18 06 12 16 17

Resultado da Lotofácil de ontem

Mesmo sem ganhadores na faixa principal, alguns apostadores conseguiram acertar as demais faixas de premiação. Confira:

Com 14 acertos, 174 apostas ganhadoras levaram R$ 1.860,95. Já com 13 acertos, 7.148 apostas levaram R$ 25. Com 12 acertos, 87.422 apostas ganharam R$ 10. E, por fim, na menor faixa de prêmios, 476.354 apostas ganharam R$ 5.

Onde receber o prêmio da Lotofácil de ontem?

Para os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números do resultado da Lotofácil de ontem, há duas opções para receber o prêmio: casas lotéricas e agências da Caixa. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado para fazer fazer o resgate do valor em até 90 dias a partir da data do sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil 2187 será nesta segunda-feira, dia 22 de março, às 20 horas. O prêmio do concurso está estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar todas as dezenas.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, em casas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Para jogar na Lotofácil basta marcar de 15 a 20 números no volante que tem 25 dezenas disponíveis.

Assista as gravações do sorteios da Lotofácil pelo Youtube da Caixa.