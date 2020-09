Resultado da Lotofácil de ontem (29): veja os números sorteados

Para realizar apostas on-line, é necessário cumprir os seguintes itens:

Ter 18 anos ou mais

Ter CPF

Entrar no site da caixa para fazer o cadastro

Ter e-mail

Ter cartão de crédito

Após criar o cadastro, confirmar os dados ao clicar no link recebido via e-mail

Concluir cadastro e aceitar termos de uso

Apostar (veja mais ao final da reportagem)

O preço de cada aposta é o mesmo praticado nas casas lotéricas. Porém, segundo a Caixa, pela internet é exigida aposta mínima no valor de R$ 30 – e, no máximo, R$ 500 por dia. O pagamento tem que ser feito, exclusivamente, com cartão de crédito de qualquer bandeira.

Chances de ganhar na Lotofácil

Com a aposta mínima (R$ 2,50), jogando 15 dezenas, a chance de acertar todas elas na Lotofácil é de uma em quase 3,3 milhões.

Jogando com mais uma dezena, o valor do jogo sobe para R$ 40, mas as probabilidades aumentam: passam a ser de uma em pouco mais de 204 mil.

Quem apostar em 20 números aumenta a chance de vitória para uma em 211.

A Lotofácil tem ainda prêmios para quem acertar 14, 13, 12 e 11 pontos. Com a menor aposta, a chance de ganhar pelo menos o prêmio de R$ 5 é de uma em 11.

