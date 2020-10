Resultado da Lotofácil de ontem (30): veja os números sorteados

Para realizar apostas on-line, é necessário cumprir os seguintes itens:

Ter 18 anos ou mais

Ter CPF

Entrar no site da caixa para fazer o cadastro

Ter e-mail

Ter cartão de crédito

Após criar o cadastro, confirmar os dados ao clicar no link recebido via e-mail

Concluir cadastro e aceitar termos de uso

Apostar (veja mais ao final da reportagem)

O preço de cada aposta é o mesmo praticado nas casas lotéricas. Porém, segundo a Caixa, pela internet é exigida aposta mínima no valor de R$ 30 – e, no máximo, R$ 500 por dia. O pagamento tem que ser feito, exclusivamente, com cartão de crédito de qualquer bandeira.