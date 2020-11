O resultado da Lotofácil de ontem (12), concurso 2080, teve duas apostas acertadoras que dividiram o prêmio principal de R$ 8,5 milhões. Cada aposta, registras em Prainha (PA) e Palmas (TO), ganhou R$ 4,2 milhões.

As dezenas do resultado da Lotofácil de ontem, concurso 2080 são as seguintes: 01 02 03 05 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 25 .

Na segunda faixa de premiação, 426 apostas ganharam R$ 1,4 mil. Na terceira faixa, 14.8 mil marcaram 13 acertos no resultado da Lotofácil de ontem e ganharam R$ 25.

A quarta e quinta faixa, tiveram 205 mil e 1,2 milhão, respectivamente, e vão receber os prêmios fixos de R$ 10 e R$ 5.

Ainda hoje, sexta-feira 13, será realizado o concurso 2081 da Lotofácil que pode pagar o prêmio de R$ 1,5 milhão, de acordo com as Loterias Caixa.

Desdobramento na Lotofácil: saiba como fazer e aumentar suas chances

Como receber o prêmio da Lotofácil de ontem?

Se um apostador acertar o resultado da Lotofácil de ontem e o prêmio for de até R$ 1.332,78, será possível retirar em qualquer casa lotérica ou agências da Caixa. Se o valor for maior, então apenas nas agências da Caixa o ganhador conseguirá fazer o resgate.

Contudo, se o jogo foi registrado por meio do canal eletrônico da Loterias Caixa ( www.loteriasonline.caixa.gov.br), o ganhador precisa gerar o “Código de Resgate”. Mas o prazo de retirada do prêmio é de 90 dias, contados a partir da data do sorteio.

Probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil

Se‌ ‌um‌ ‌apostador‌ ‌quiser‌ ‌tentar‌ ‌a‌ ‌sorte‌ ‌com‌ ‌a‌ ‌aposta‌ ‌simples‌ ‌de‌ ‌15‌ ‌números da Lotofácil,‌ ‌a‌ ‌probabilidade‌ ‌dele‌ ‌ganhar‌ ‌é, assim,‌ ‌de‌ ‌uma‌ ‌em‌ ‌3,2 mil, aproximadamente.‌ ‌Mas‌, com o‌ ‌jogo‌ ‌de ‌20‌ ‌números a chance de acertar o resultado da Lotofácil de ontem vai uma ‌em‌ ‌211.‌

Mas, nas outras faixas de premiação, as chances de acertar parcialmente o resultado da Lotofácil são as seguintes: 14 acertos, de uma em 21.792; 13 acertos, de uma em 692; 12 acertos, uma em 60; 11 acertos, uma em 11.