Três apostas cravaram as dezenas do resultado da Lotofácil de ontem (16), concurso 2083 , e cada uma ganhou mais de R$ 1 milhão. De acordo com a Caixa, os jogos registrados são de: Curitiba (PR); Blumenau (SC); e canal eletrônico.

Para o sorteio da Lotofácil concurso 2084, que será realizado terça-feira (17), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, o prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão.

O apostador que quiser participar do concurso deve, então, fazer sua aposta até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Resultado da Lotofácil de ontem

Os números sorteados no resultado da Lotofácil de ontem foram: 04 05 07 09 10 11 12 14 16 19 20 21 22 23 24.

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de ontem com uma aposta simples, é de, assim, uma em 3,2 milhões, segundo a Loterias Caixa. Se o apostador fizer um jogo com mais números ou mais apostas para o mesmo concurso ou, então, essa chance aumenta.