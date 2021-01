Nenhuma aposta acertou o resultado da Lotofácil de ontem (31), concurso 2121, e o prêmio acumulou. O sorteio foi transmitido ao vivo por meio das redes sociais das Loterias CAIXA.

A Lotofácil concurso 2122 de sábado, 02 de janeiro, será realizada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e tem o prêmio de R$ 2,5 milhões. Para participar do concurso, as apostas precisam ser feitas até às 15h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Resultado da Lotofácil de ontem

Os números sorteados no resultado da Lotofácil de ontem foram: 01 02 04 05 07 08 09 14 17 1819 20 22 23 25.

Probabilidade de acertar o resultado

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil de ontem com uma aposta simples, é de, assim, uma em 3,2 milhões, segundo a Loterias Caixa. Se o apostador fizer um jogo com mais números ou mais apostas para o mesmo concurso ou, então, essa chance aumenta.

15 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 3.268.760;

14 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 21.792;

13 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 692;

12 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 60;

11 números acertados, a chance de ganhar é, assim, de uma em 11;