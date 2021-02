O resultado da Lotofácil de ontem, sexta-feira (05), foi divulgado pelas Loterias Caixa e uma aposta acertou as 15 dezenas. Registrada em Picos, no Piauí, o jogador faturou R$ 1,8 milhão no sorteio do concurso 2151.

Qual foi o resultado da Lotofácil de ontem?

O resultado da Lotofácil de ontem foi : 01 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 18 21 22 24. Além disso, outras apostas também ganharam nas faixas menores de premiação acertando parcialmente os números sorteados.

Cerca de 180 apostas cravaram 14 dezenas e ganharam R$ 2,1 mil. Já os jogadores que conseguiram marcar 13, 12 e 11 números, vão receber, respectivamente, os prêmios fixos de R$ 25, R$ 10 e R$ 5.

Como receber o prêmio da Lotofácil de ontem?

Para receber o prêmio da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, o sortudo pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

A Lotofácil deste sábado (06) será a de concurso 22152, realizada no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e tem o prêmio em R$ 1,5 milhão. Para participar do concurso, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).