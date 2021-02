Resultado da Lotofácil de ontem (10/02/21), concurso 2155; confira

O resultado da Lotofácil de ontem, quarta-feira (10), foi divulgado pelas Loterias Caixa e teve as seguintes dezenas: 01 02 03 04 06 09 13 14 15 17 18 19 20 21 22. O sorteio foi realizado em São Paulo e transmitido ao vivo por meio das redes sociais.

Teve algum ganhador da Lotofácil?

Duas apostas, uma de Poço de Caldas (MG) e outra de São Gonçalo (RJ), acertaram o resultado da Lotofácil de ontem e ganharam, cada uma, mais de R$ 834 mil. Outros 238 jogadores conseguiram marcar 14 números e faturaram R$ 1,4 mil.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 834.507,34;

14 acertos – 238 apostas ganhadoras, R$ 1.470,40;

13 acertos – 9,5 mil apostas ganhadoras, R$ 25;

12 acertos – 112,7 mil apostas ganhadoras, R$ 10;

11 acertos – 624,8 mil apostas ganhadoras, R$ 5;

Como receber o prêmio do resultado da Lotofácil de ontem?

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Ó próximo sorteio da Lotofácil está previsto para hoje, quinta-feira (11), e será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado do concurso 2156 é de R$ 1,5 milhão e, para concorrer, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).