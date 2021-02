Resultado da Lotofácil de ontem (18/02), concurso 2160; veja os números

Seis aposta conseguiram acertar as 15 dezenas do resultado da Lotofácil de ontem, quinta-feira (18), concurso 2160, e cada uma ganhou o prêmio de R$ 1,1 milhão. O sorteio foi realizado em São Paulo e transmitido ao vivo por meio das redes sociais da Caixa.

As dezenas do resultado da Lotofácil de ontem são: 02 04 05 06 08 11 12 14 15 16 18 19 21 24 25.

Quem acertou o resultado da Lotofácil de ontem?

Segundo a Caixa, as apostas que cravaram as dezenas da Lotofácil de ontem são de: Unaí (MG), Arapongas (PR), Araguaína (TO), Palmas (TO) e duas do canal eletrônico. Outras 808 pessoas acertaram 14 números e ganharam R$ 958.

Além disso, 20,9 mil jogadores marcaram 13 dezenas, ganhando o prêmio fixo de R$ 25, e outros 222,3 mil conseguiram acertar 12 números e vão receber R$ 10. Na última faixa de premiação, 11 acertos, mais de 1 milhão de apostadores faturaram R$ 5.

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

O próximo sorteio da Lotofácil corre nesta sexta-feira, dia 19, e será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão e as apostas precisam ser feitas até às 19h em lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).