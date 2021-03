Resultado da Lotofácil de ontem (02/03), concurso 2170; confira

As Loterias Caixa divulgou o resultado da Lotofácil de ontem , terça-feira (02), entregava o prêmio de R$ 3,5 milhões para a aposta que marcasse as 15 dezenas. Confira os números do concurso 2170: 01 06 07 09 10 11 13 17 18 19 21 22 23 24 25 .

Teve ganhador no resultado Lotofácil de ontem?

Ninguém acertou o resultado da Lotofácil de ontem e o prêmio acumulou. Nas demais faixas de premiação, a modalidade entregou diversos prêmios.

Com 14 acertos no jogo, 252 apostas ganharam R$ 1,5 mil. Já com 13 acertos, 10,4 mil apostas levaram R$ 25. Com 12 acertos, 138,9 mil apostas ganharam R$ 10 e outras 775,1 mil faturaram R$ 5 marcando 11 números.

14 acertos – 252 apostas ganhadoras, R$ 1.564,85;

13 acertos – 10400 apostas ganhadoras, R$ 25;

12 acertos – 138905 apostas ganhadoras, R$ 10;

11 acertos – 775131 apostas ganhadoras, R$ 5;

Confira mais informações sobre o sorteio em Loterias Caixa.

Onde receber o prêmio da Loteria?

Para os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números do resultado da Lotofácil de ontem, há duas opções para receber o prêmio: casas lotéricas e agências da Caixa. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado para fazer fazer o resgate do valor em até 90 dias a partir da data do sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil 2171 será na quarta-feira, dia 03 de março, às 20 horas. O prêmio do próximo concurso será de R$ 7 milhões para quem acertar todas as dezenas.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. O jogo pode ser feito em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para jogar na Lotofácil basta marcar de 15 a 20 números no volante que tem 25 dezenas disponíveis. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.