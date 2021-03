Resultado da Lotofácil de ontem (23) concurso 2188; confira os números

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do resultado da Lotofácil de ontem, terça-feira (23), no Espaço Caixa Loterias, em São Paulo. As 15 dezenas formaram o resultado do concurso 2188 que tinha o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão.

Resultado de ontem da Lotofácil 2188

No concurso 2188 uma aposta de Mairinque, em São Paulo, acertou o resultado da Lotofácil de ontem e ganhou o prêmio R$ 1milhão. A modalidades também distribuiu prêmios de R$ 1,3 mil, R$ 25, R$ 10 e R$ 5 nas outras faixas de acertos.

Os números sorteados na Lotofácil 2188 foram: 01 03 06 08 10 11 14 15 16 17 19 20 23 24 25.

Como apostar na Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será realizado hoje, quarta-feira (24), e tem o prêmio estimado em R$ 1,5 milhão. Até às 19h os jogadores conseguem registrar suas apostas nas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

A cartela da Lotofácil dispões de 25 dezenas, sendo necessário marcar de 15 a 20 números. O apostador escolhe a quantidade que deseja e o valor mínimo do jogo sai por R$ 2,5. Já um jogo com as 20 dezenas sai por R$ 38,7 mil.

A chance de alguma aposta simples, de 15 dezenas, cravar as dezenas do resultado da Lotofácil é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com uma aposta de 20 números, o máximo permitido, essa chance vai para uma em 211. Dessa forma, o apostador fica mais perto de faturar a bolada do concurso.

Acompanhe as loterias no DCI