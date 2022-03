Resultado da Quina 5805 de sexta-feira (18/03)

Os números da Quina são sorteados no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo

O resultado da Quina concurso 5805 será divulgado nesta sexta-feira, 18 de março, e o apostador que acertar pode ganhar o prêmio de R$ 700 mil. O sorteio dos números ocorre no Espaço da Sorte, localizado na Bela Vista, em São Paulo.

Resultado da Quina concurso 5805 de sábado

Veja os números sorteados no resultado da Quina de hoje:

Ganhadores da Quina

Marcando entre duas e cinco dezenas do resultado da Quina de hoje os apostadores vão receber um prêmio de acordo com a faixa. Caso tenha mais um ganhador em qualquer uma das faixas, a Caixa divide a quantia igualmente entre as partes.

Se não houver ganhador em qualquer faixa, dessa forma o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na primeira faixa de premiação.

Últimos resultados da Quina

Quina Concurso 5804 (de 16/03/2022)

17 25 34 56 76

Quina Concurso 5803 (de 15/03/2022)

06 07 17 56 71

Quina Concurso 5802 (de 14/03/2022)

06 09 59 69 78

