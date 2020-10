Foi sorteado às 20h da última terça-feira (27) os números do concurso 2067 da Lotofácil, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. Confira quais foram os números sorteados e como participar do próximo sorteio, que acontece nesta quarta (28).

Resultado do concurso 2067 da Lotofácil de ontem

Confira o resultado da Lotofácil concurso 2067 de ontem: 01-07-08-09-12-13-14-16-17-19-20-21-23-24-25

Onde apostar na Lotofácil

Os jogos da Lotofácil podem ser feitos da seguinte forma:

Em qualquer caixa lotérica do país

Pelo aplicativo Caixa, para quem tem conta no banco

E pelo site das Loterias Online da Caixa

Como apostar na Lotofácil

Para jogar e participar da Lotofácil, basta seguir os seguintes passos:

A cartela tem 25 números

O apostadores precisa escolher de 15 até 18 números

Pague a aposta

Espere o resultado

Vale lembrar que o valor mínimo das apostas na Lotofácil é de R$2,50. Porém, o preço pode variar de acordo com a quantidade de apostas e números assinalados na cartela.

Para mais informações sobre o resultado da Lotofácil concurso 2067 de ontem, acesse o site da Loterias Caixa! E continue acompanhando os resultados de loteria aqui no DCI.

