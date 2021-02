Resultado Lotofácil 2153: aposta única do Pará leva R$ 1,4 milhão

Uma aposta única em Oriximiná, no Pará, levou o prêmio de R$ 1.438.395,33 do concurso 2153 da Lotofácil realizado nesta segunda-feira, 8.

As dezenas sorteadas da Lotofácil concurso 2153 foram: 14 – 08 – 11 – 09 – 13 – 21 – 17 – 15 – 07 – 01 – 04 – 02 – 10 – 20 – 18

Teve ganhador na Lotofácil de hoje?

Um apostador sortudo acertou sozinho o resultado da Lotofácil 2153 desta segunda (08). Com isso, levou o prêmio milionário do sorteio. Confira as demais faixas de premiação.

O prêmio foi dividido com os apostadores que acertaram as demais faixas. Com 14 acertos, 339 apostas ganhadoras faturaram R$ 1.270,96. Já com 13 acertos, 12050 apostas levaram R$ 25. Com 12 acertos, 142525 apostas ganharam R$ 10. Já na última faixa de premiação, com 11 acertos, 741117 apostas ganhadoras ficaram com o prêmio de R$ 5.

Assista o sorteio das dezenas de hoje no perfil da Caixa no Youtube.

Os apostadores que ganharam prêmios no valor bruto acima de R$ 1.903,98 devem receber os valores nas agências da Caixa. Quem recebeu algum prêmio abaixo do valor, pode movimentar o dinheiro nas unidades lotéricas. É necessário apresentar os documentos pessoais e também a aposta premiada.

Próximo sorteio da Lotofácil

Os interessados em apostar na Lotofácil podem concorrer ao prêmio de R$ 1,5 milhão que corre nesta terça-feira (09). As apostas devem ser feitas até às 19h nas lotéricas de todo o país ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A aposta simples custa R$ 2,50. Ganha prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números premiados.

