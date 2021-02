Resultado Lotofácil 2157: aposta feita pela internet leva R$ 1,8 milhão

Uma aposta feita pelo canal eletrônico de apostas da Caixa acertou o resultado da Lotofácil 2157 desta sexta-feira, dia 12 de fevereiro. O prêmio total para o apostador sortudo é de R$ 1.816.562,69. As dezenas sorteadas na Lotofácil de hoje foram:

02 – 05 – 21 – 25 – 13 – 14 -06 – 04 – 18 – 22 – 12 – 17 – 24 – 16 – 19

Teve ganhador na Lotofácil de hoje?

Um apostador sortudo acertou sozinho as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2157 de hoje e faturou uma bolada milionária. O sorteio ainda pagou diversos prêmios nas demais faixas de menor valor.

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 1.816.562,69;

14 acertos – 192 apostas ganhadoras, R$ 1.983,81;

13 acertos – 8100 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 112419 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 653546 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Os ganhadores podem retirar os prêmios de duas maneiras. Primeiro, se a aposta ganhadora tenha um valor bruto de R$ 1.903,98, a movimentação só pode ser feita em uma Agência da Caixa. Caso o valor do prêmio seja menor, a retirada pode ser feita em qualquer casa lotérica.

Para acompanhar todas as gravações dos sorteios da Lotofácil, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Sorteio da Lotofácil de hoje (12/02/2021)

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre neste sábado, dia 13 de fevereiro. O prêmio será de R$ 1,5 milhão para quem acertar as dezenas do sorteio. Pagando R$ 2,50 é possível fazer um jogo simples com 15 números.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).