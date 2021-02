Resultado Lotofácil 2159: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 7 milhões

Nenhum apostador acertou as 15 dezenas do resultado da Lotofácil 2159 desta quarta-feira, dia 17 de fevereiro. Como ninguém levou o prêmio principal, o valor da faixa principal do sorteio subiu e agora vale R$ 7 milhões no próximo sorteio.

As dezenas sorteadas no resultado da Lotofácil 2159 foram:

24 07 16 02 21

14 01 13 04 18

22 05 25 12 20

Teve ganhador na Lotofácil 2159 de hoje?

Ninguém acertou na faixa principal do sorteio e o prêmio acumulou. Já nas demais faixas, a Lotofácil de hoje pagou diversos prêmios.

Na segunda faixa de prêmios do resultado da Lotofácil 2159, 402 apostas levaram R$ 1.463,11. Já na terceira faixa, 13137 apostas ganharam R$ 25. Na quarta faixa do sorteio, 167972 apostas ganharam R$ 10. Por fim, na última faixa de prêmios e a de menor valor, 855159 levaram R$ 5.

15 acertos – Não houve acertador;

14 acertos – 402 apostas ganhadoras, R$ 1.463,11;

13 acertos – 13137 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 167972 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 855159 apostas ganhadoras, R$ 5,00.

Para acompanhar todas as gravações dos sorteios da Lotofácil, acesse o perfil da Caixa no Youtube.

Sorteio da Lotofácil de hoje (17/02/21)

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil ocorre nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro. O prêmio será de R$ 7 milhões para quem acertar as dezenas do sorteio. Pagando R$ 2,50 é possível fazer um jogo simples com 15 números.

As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou pela internet (www.loteriasonline.caixa.gov.br).