Resultado Lotofácil 2162: duas apostas dividem prêmio R$ 1,2 milhão

A Lotofácil de hoje (20/02) fez dois ganhadores. Os bilhetes premiados são Campina Grande (PB) e São Paulo (SP) e dividiram o prêmio de R$ 1,2 milhão. Confira os números do resultado da Lotofácil 2162:: 03 – 10 – 15 – 16 – 19 – 05 – 02 – 21 – 17 – 01 – 14 – 08 – 12 – 06 – 22.

Teve ganhador na Lotofácil de hoje?

Duas apostas, uma de Campina Grande (PB) e a outra São Paulo, acertaram o prêmio principal da Lotofácil 2162 deste sábado (20). Cada uma das apostas vai levar o grande prêmio de R$ 648.675,22.

Nas demais faixas de premiação, o concurso ainda pagou diversos prêmios a outros acertadores.

Com 14 acertos no jogo, 257 apostas ganharam R$ 1.512,09. Já com 13 acertos, 8142 apostas ganhadoras levaram R$ 25. Com 12 acertos, 89750 apostas ganharam R$ 10. Já com 11 acertos, 469973 apostas levaram R$ 5.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 648.675,22

14 acertos – 257 apostas ganhadoras, R$ 1.512,09

13 acertos – 8142 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos – 89750 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos – 469973 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Onde receber o prêmio da Loteria?

Caso você seja o apostador que acertou resultado da Lotofácil concurso 2162, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78 (valor líquido), basta ir até uma lotérica para receber o montante. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será na segunda-feira, dia 22 de fevereiro, às 20h. O prêmio do concurso será de R$ 1,5 milhão.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes da premiação nas lotéricas ou no site Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

