Resultado Lotofácil 2169: duas apostas dividem prêmio de R$ 1,2 milhão

Nesta segunda-feira (01) o prêmio da faixa principal do resultado da Lotofácil 2169 saiu para duas apostas. Cada bilhete premiado levou o prêmio no valor de R$ 608.874,78. As dezenas sorteadas foram: 25 04 01 24 23 11 12 13 08 16 02 20 05 10 22.

Uma das apostas foi feita em Ilhéus, na Bahia, já o outro bilhete teve a aposta efetuada pelo canal eletrônico de apostas da Caixa. O concurso ainda pegou diversos prêmios nas faixas de prêmios de menor valor.

Na segunda faixa, com 14 acertos, 223 apostas garantiram o prêmio no valor de R$ 1.635,71. Já com 13 acertos, 9788 apostas ganharam R$ 25. Com 12 acertos, 123153 apostas levaram R$ 10. Por fim, na menor faixa de premiação, 625369 apostas ganharam R$ 5.

Leia mais informações sobre o resultado da Lotofácil 2169 por aqui.

Como receber o prêmio da Lotofácil 2169?

Se você for o apostador que acertou resultado da Lotofácil, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78 (valor líquido), basta ir até uma lotérica para receber o montante. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio. Veja a gravação do sorteio da Lotofácil de hoje no perfil da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil será nesta terça-feira, dia 02 de março, às 20 horas. O prêmio estimado é de R$ 3,5 milhões na faixa principal. As apostas podem ser feitas em casas lotéricas ou pelo site até uma hora antes do sorteio.

A aposta mínima de 15 números custa R$ 2,50, mas nessa modalidade tem a opção de adicionar números no volante e participar de bolão para aumentar a chance de acertar o resultado.‌ ‌