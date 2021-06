Resultado da Lotofácil concurso 2255 de segunda – 14/06/21

Hoje, segunda-feira – 14/06/21, será realizado o sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2255 no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília). O prêmio da modalidade está estimado em R$ 1,5 milhão.

Resultado da Lotofácil concurso 2255

Veja os números do resultado da Lotofácil 2255 de hoje em tempo real.

Como ganhar na Lotofácil?

Para ganhar o prêmio principal, os apostadores precisam acertar todos os números sorteados no resultado da Lotofácil 2255. Quem participou do concurso com uma aposta simples tem uma chance em mais de 3,2 milhões.

Quais são as faixas de premiação? Ao todo, existem cinco faixas de premiação para números marcado de 11 a 15. A pós a dedução das quantias fixas, o restante é distribuído entre a primeira e segunda faixa – que pagam valores maiores.

Qual é o valor dos prêmios fixos da Lotofácil 2255? A terceira faixa, de 13 acertos, paga o prêmio de R$ 25. A quarta faixa, de 12 acertos, paga o prêmio de R$ 10 e a quinta e última faixa, de 11 acertos, distribui prêmios de R$ 5.

Prêmio da loteria

Quem conseguir marcar o resultado da Lotofácil 2255 podem fazer o resgate do prêmio em qualquer agência da Caixa com RG e CPF. Valores menores que R$ 1.903,98 também podem ser sacados em casas lotéricas.

Já para apostas premiadas e registradas no site Loterias Caixa ou aplicativo Loterias Caixa, uma terceira opção é solicitar a transferência da quantia para a conta pessoal do Mercado Pago.

ACUMULAÇÃO

Se nenhum jogador acertar o resultado da Lotofácil 2255, independentemente da faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Quando será o próximo sorteio? Nesta terça-feira, dia 15 de junho, está previsto para ser realizado o sorteio da Lotofácil concurso 2256às 20h.

Os sorteios são realizados às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h.