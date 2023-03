Resultado Lotofácil 2769 de quarta-feira (22/03/23)

Está chegando mais uma chance de mudar de vida neste quarta, com o sorteio do resultado da Lotofácil, concurso de 2769, dia 22 de março. Os números serão sorteados pelas Loterias Caixa e o prêmio está acumulado em R$ 1,5 milhão - quem sabe você será o sortudo. O sorteio também é transmitido pelo Youtube.

Veja o resultado Lotofácil de hoje

Chegou a hora de saber quais são as dezenas do grande prêmio do dia. Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 2769:

Ganhadores da Lotofácil

A Lotofácil paga cinco prêmios diferentes, sendo um para cada faixa de acerto. Marcando 11, 12 ou 13 números dá para ganhar R$ 5, R$ 10 e R$ 25, respectivamente.

Depois de pagar todos os sortudos das últimas três faixas, a Caixa repassa 13% para os acertadores de 14 dezenas e 62% para os acertadores das 15 dezenas. Ainda ficam acumulados 10% para a primeira faixa de concursos com final 0 e outros 15% para a primeira faixa da Lotofácil da Independência.

Como receber o prêmio?

Em casas lotéricas os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado do concurso 2769, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Probabilidade

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil 2769 com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.

Próximo sorteio - A partir das 20h (horário de Brasília) de terça, 23 de MARÇO, será realizado o sorteio do concurso 2770.

