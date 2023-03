Resultado Lotofácil 2773 com sorteio ao vivo na segunda, dia 27/03/23

A Caixa retorna nesta sexta-feira com o sorteio do resultado da Lotofácil, concurso de 2773, dia 27 de março. Os números serão sorteadas pelas Loterias Caixa e o prêmio estava acumulado em R$ 1.500.000,00 - quem sabe você será o sortudo.

Quer saber quais foram os números sorteados? Confira a seguir o resultado da Lotofácil atualizado pelo DCI em tempo real.

O sorteio também é transmitido pelo Youtube.

Veja o resultado Lotofácil de hoje

Chegou a hora de saber quais são as dezenas do grande prêmio do dia. Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 2773:

Aproveite e siga o DCI no Google News

Premiação da loteria

Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos. A Caixa então faz a dedução dos prêmios fixos da loteria e o distribui o restante assim: 13% para a faixa de 14 números e 62% para a faixa de 15 dezenas.

Se mais de uma aposta acertar o resultado da lotofácil de 2023, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

Acompanhe todos os resultados das loterias no DCI e acompanhe o sorteio em tempo real diariamente.