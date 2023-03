Resultado Lotofácil 2777 com sorteio ao vivo na sexta, dia 31/03/23

Para encerrar o mês de março com o pé direito, a Caixa Econômica Federal traz hoje o sorteio do resultado Lotofácil, concurso de 2777. A loteria é uma das mais tradicionais do país e para ganhar o valor máximo do dia é necessário acertar os 15 números sorteados - quem sabe é seu dia de sorte. O prêmio está estimado em R$ 1.500.000,00.

Quer saber quais foram os números sorteados? Confira a seguir o resultado da Lotofácil atualizado pelo DCI em tempo real.

O sorteio também é transmitido pelo Youtube.

Veja o resultado Lotofácil de hoje

Chegou a hora de saber quais são as dezenas do grande prêmio do dia. Confira os números sorteados no resultado da Lotofácil 2777:

Não acertou os 15 números? Calma! Também são pagos prêmios para quem acerta menos. Nas três menores faixas são pagos R$ 5 para 11 acertos, R$ 10 para 12 acertos, R$ 25 para 13 acertos.

Se ninguém acertar as 15 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

Como funciona a lotofácil?

A Lotofácil é um jogo de loteria popular no Brasil, com bilhetes que custam R$ 2,50. Os sorteios da Lotofácil acontecem 6 vezes por semana, nas noites de segunda a sábado, às 20h, horário de Brasília.

Os jogadores entram na Lotofacil escolhendo 15 números entre 1 e 25 , incluindo a possibilidade de selecionar números adicionais para entrar como combinações diferentes. É ainda possível escolher todos os 25 números e inserir 3.080 apostas individuais na Lotofacil!

Ao contrário de muitos outros jogos de loteria do Brasil, não há prêmio mínimo garantido para a Lotofácil. Em vez disso, a premiação inicial gira em torno de R$ 1,5 milhão.

Além disso, há o sorteio anual chamado “Lotofácil de Independência”, que ocorre em setembro de cada ano. Este sorteio tem um jackpot maior do que o normal, oferecendo 80% em vez dos típicos 65% do prêmio total.

O maior prêmio da modalidade foi em setembro de 2022, que pegou R$ 177 milhões.

A loteria foi lançada em 2003, mantendo seu formato e frequência de sorteios desde então.

Próximo sorteio - A partir das 20h (horário de Brasília) de sábado, 01 de abril, será realizado o sorteio da Lotofácil concurso 2778.

Próximo sorteio - A partir das 20h (horário de Brasília) de sábado, 01 de abril, será realizado o sorteio da Lotofácil concurso 2778.