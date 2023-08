Resultado Lotofácil 2881 hoje, sexta-feira agora (04/08/23)

Penúltimo sorteio da semana com as Loterias Caixa trazendo o resultado da Lotofácil concurso 2881, a partir das 20 horas. O apostador que acertar as 15 dezenas nesta quinta-feira pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 1,7 milhão.

Confira o resultado da Lotofácil 2881

Chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil 2881 de hoje, dia 4, foram:

>> Lotofácil da Independência 2023

Premiação da Lotofácil

Marcando a partir de 11 números do resultado da Lotofácil concurso 2881, os apostadores conseguem faturar no sorteio. Se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes.

Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. Os ganhadores conseguem resgatar os prêmios nas agências da Caixa apresentando o bilhete original, RG e CPF.

Em casas lotéricas, os apostadores também conseguem receber valores de até R$ 1.903,98. Além disso, as Loterias Caixa permite a transferência das quantias de apostas online para uma conta do Mercado Pago.

Todos os ganhadores tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil concurso 2880, para retirar a quantia. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

Próximo sorteio - Na sábado, 5 de agosto, ocorre o sorteio da Lotofácil a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Relembre o resultado do sorteio de quinta