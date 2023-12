Saiu: Resultado Lotofácil 2975 de hoje: ganhadores de sábado

As Loterias Caixa trazem o resultado da Lotofácil concurso 2975, a partir das 20 horas. O apostador que acertar as 15 dezenas no sábado, 9 de dezembro, pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 4 milhões.

Aqui o resultado da Lotofácil 2975

Chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil 2975 de hoje, dia 9, foram: 05-08-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-23-24

O próximo sorteio ocorre no sábado, 9 de dezembro, também partir das 20 horas (horário de Brasília). Dá para assistir a extração da Caixa ao vivo pelo Youtube.

>> Lotofácil da Independência 2023

Premiação da Lotofácil

É possível ganhar na Lotofácil marcando a partir de 11 números do resultado da Lotofácil. Nas três menores faixas, são pagas quantias fixas de: R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos. E se houver mais de um ganhador do prêmio principal, o valor principal será dividido igualmente entre as partes.

Ganhou? O apostador pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da CAIXA. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.112,00, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da CAIXA, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado. Valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.