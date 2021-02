Lotofácil 2168: aposta de Goiânia acerta resultado e ganha R$ 1 milhão

A Loterias Caixa realizou o sorteio da Lotofácil, concurso 2168, neste sábado (27), em São Paulo. No resultado da Lotofácil, as seguintes dezenas foram sorteadas: 01 03 04 06 08 10 11 12 13 14 16 17 21 23 25 .

Uma aposta de Goiânia, Goiás, acertou as 15 dezenas do resultado da Lotofácil e ganhou R$ 1 milhão. A segunda faixa teve 301 apostas que acertaram 14 números e cada uma vai receber o valor de R$ 1 mil.

Na terceira faixa, de 13 números acertados, 8,6 mil apostas foram premiadas com o valor de R$ 25. Na quarta faixa de premiação, 90,7 mil apostas acertaram 12 dezenas e vão receber R$ 10. Já na quinta e última faixa, 468,2 mil acertaram 11 números e cada uma vai receber R$ 5.

Quando será o próximo sorteio da Lotofácil?

Na segunda-feira, dia 01 de março, será realizado o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2169, que pode entregar o prêmio de R$ 1,5 milhão. A partir das 20h os apostadores já podem acompanhar ao vivo o resultado da modalidade por meio do canal Caixa do YouTube ou da página Loterias Caixa do Facebook.

Como acertar o resultado da Lotofácil?

Para apostar na Lotofácil e acertar o resultado do concurso 2169, será necessário registrar o jogo em casas lotéricas, aplicativo ou site Loterias Caixa. A aposta mínima de 15 números sai por R$ 2,50, mas nessa modalidade tem a opção de adicionar números no volante e participar de bolão para aumentar a chance de acertar o resultado.‌ ‌

Qual é chance de acertar o resultado da Lotofácil?

A chance de acertar o resultado da Lotofácil com um jogo simples, de 15 números, é de uma em 3,2 milhões, aproximadamente. A probabilidade de acertar só aumenta se o apostador, em um mesmo concurso, fizer diferentes combinações de números ou acrescentar mais dezenas na aposta.

Como receber o prêmio?

É possível receber o prêmio do resultado da Lotofácil em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Entretanto, caso o prêmio líquido seja superior a R$ 1.332,78 (bruto de R$ 1.903,98), o pagamento será realizado somente nas agências da Caixa. Contudo, valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos após 2 dias da apresentação do bilhete na agência da Caixa.