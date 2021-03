Resultado da Lotofácil 2192 de hoje (27/03/2021); veja os números

A Caixa sorteia o resultado da Lotofácil concurso 2192, neste sábado (27/03/21), a partir das 20 horas. O prêmio está acumulado em R$ 3,3 milhões e para levar a bolada os apostadores precisam acertar as 15 dezenas do jogo. O sorteio é realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

O resultado da Lotofácil 2192 pode ser conferido a partir das 20h.

