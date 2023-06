Resultado Lotofácil concurso 2831 de hoje, terça-feira (06/06/23)

O Resultado Lotofácil concurso 2831 de hoje, terça-feira (06), será revelado a partir das 20h (horário de Brasília) e o apostador que acertar pode ganhar R$ 2 milhões. O sorteio das dezenas ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

Resultado Lotofácil concurso 2831

Então veja os números sorteados para a Lotofácil 2831 de hoje:

Ganhadores da Lotofácil

Todos os apostadores que acertarem de dois a cinco números do resultado da Lotofácil concurso 2831 conseguem faturar prêmio. O prêmio principal será divido entre as apostas premiadas, caso tenha mais de um acertador.

As faixas menores pagam valores fixos de: R$ 25 para 13 acertos, R$ 10 para 12 acertos e R$ 5 para 11 acertos. Após a dedução do total dos valores fixos, 62% do restante da premiação vai para os acertadores dos 15 números e 13% para os acertadores de 14 números.

Não havendo ganhador em qualquer faixa de premiação da Lotofácil 2831, então o valor acumula para o concurso seguinte, na faixa de prêmio com 15 acertos

Todos os apostadores que acertarem totalmente ou parcialmente o resultado da Lotofácil concurso 2830 de hoje podem receber o prêmio em agências da Caixa. Mas os ganhadores de quantias de até R$ 1.903,98 também conseguem resgatar em casas lotéricas.

Ganhadores de apostas online conseguem também solicitar a transferência do valor para uma conta do Mercado Pago. A partir da data do sorteio, os sortudos tem até 90 dias corridos para receber os valores.

A probabilidade de acertar o resultado da Lotofácil concurso 2831 com uma aposta simples é de uma em mais de 3,2 milhões. Já com um jogo de 20 dezenas (máximo permitido), então essa chance aumenta para uma em 211.