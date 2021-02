Resultado da Lotofácil de ontem (27/02/21), concurso 2168; confira

O resultado da Lotofácil de ontem, sábado (27), foi divulgado pelas Loterias Caixa e teve as seguintes dezenas: 01 03 04 06 08 10 11 12 13 14 16 17 21 23 25. O sorteio do concurso 2168 foi realizado em São Paulo e transmitido ao vivo por meio das redes sociais.

Teve acertadores do resultado da Lotofácil de ontem?

Uma aposta de Goiânia, em Goiás, acertou o resultado da Lotofácil de ontem e ganhou cerca de R$ 1 milhão. Outros 300 jogadores conseguiram marcar 14 números e faturaram R$ 1 mil.

15 acertos – Uma aposta ganhadora, R$ 1.008.649,20;

Uma 14 acertos – 301 apostas ganhadoras, R$ 1.003,75;

13 acertos – 8,679 mil apostas ganhadoras, R$ 25;

12 acertos – 90,721 mil apostas ganhadoras, R$ 10;

11 acertos – 468,221 mil apostas ganhadoras, R$ 5;

Como receber o prêmio do resultado da Lotofácil de ontem?

Para receber o prêmio da aposta acertadora do resultado da Lotofácil de ontem de até R$ 1.903,98, pode retirar em lotéricas ou agências da Caixa. Mas se o valor ultrapassar, somete será possível nos bancos CAIXA e mediante documentos pessoais como: R.G, C.P.F e recibo original da aposta.

Qual o dia do próximo sorteio da Lotofácil?

Na segunda-feira, dia 01 de março, ocorre o próximo sorteio da Lotofácil, concurso 2169,e será realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$ 1,5 milhão e, para ganhar, as apostas precisam ser feitas até às 19h em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa. Mas, na modalidade, também ganham prêmios as apostas que marcam 14, 13, 12 e 11 acertos no resultado.