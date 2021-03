Resultado da Lotofácil de ontem (10/03/21), concurso 2177; confira

As Loterias Caixa divulgou o detalhamento do sorteio do resultado da Lotofácil de ontem , quarta-feira (10), que tinha como prêmio principal R$ 1,5 milhão. As dezenas do concurso 2177 são: 01 03 04 07 08 10 12 14 15 16 17 19 20 22 24.

Teve ganhador no resultado Lotofácil de ontem?

O concurso da Lotofácil teve 11 ganhadores que acertaram o resultado e dividiram o prêmio principal recebendo R$ 123,5 mil cada. Confira as cidades que as apostas foram registradas em Barreiras (BA), Maracanaú (CE), Nerópolis (GO), Belo Horizonte (MG), Governador Valadares (MG), Ponta Grossa (PR), Canguaretama (RN), Caçador (SC), Cajamar (SP), Pontal (SP) e Almas (TO).

Na faixa de 14 acertos, 578 apostas ganharam R$ 704. Já na de 13 acertos, 12,6 mil apostas levaram R$ 25. Com 12 acertos, 122,3 mil apostas ganharam R$ 10 e outras 601,8 mil faturaram R$ 5 marcando 11 números.

Confira mais informações sobre o sorteio em Loterias Caixa.

Onde receber o prêmio da Loteria?

Para os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números do resultado da Lotofácil de ontem, há duas opções para receber o prêmio: casas lotéricas e agências da Caixa. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado para fazer fazer o resgate do valor em até 90 dias a partir da data do sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil 2178 será nesta quinta-feira, dia 11 de março, às 20 horas. O prêmio do concurso está estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar todas as dezenas.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio. O jogo pode ser feito em casa lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br).

Para jogar na Lotofácil basta marcar de 15 a 20 números no volante que tem 25 dezenas disponíveis. Ganham prêmios os apostadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.