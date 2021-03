Resultado da Lotofácil de ontem (29/03/21), concurso 2193; confira

Três apostas acertaram o resultado da Lotofácil de ontem, segunda-feira (29), e ganharam o prêmio de R$ 1,4 milhão cada uma. As dezenas sorteadas foram: 02 04 05 06 07 09 10 11 13 14 19 20 22 23 24.

Os ganhadores registraram as apostas em: Uberaba, Minas Gerais; Várzea Grande, Mato Grosso; e São Sebastião, São Paulo. Além disso, 543 prêmio de R$ 1 mil foram distribuídos entre os acertadores de 14 dezenas.

Na terceira faixa, 16,5 mil apostas cravaram 13 números do resultado da Lotofácil de ontem e conseguiram R$ 25 cada. Outros prêmios de R$ 10 e R$ 5 também foram entregues para os jogadores que marcaram 12 e 11 acertos.

Confira mais informações também em Loterias Caixa.

Como receber o prêmio do resultado da Lotofácil de ontem?

Para os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números do resultado da Lotofácil de ontem, há duas opções para receber o prêmio: casas lotéricas e agências da Caixa. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado para fazer fazer o resgate do valor em até 90 dias a partir da data do sorteio. Já os ganhadores do prêmio principal, só conseguem retirar o prêmio em agências da Caixa.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil 2194 será nesta terça-feira, dia 30 de março, às 20 horas. O prêmio do concurso está estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar todas as dezenas.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, em casas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Para jogar na Lotofácil basta marcar de 15 a 20 números no volante que tem 25 dezenas disponíveis.