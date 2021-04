Resultado da Lotofácil de ontem [01/04/21], concurso 2196; confira

Duas apostas acertaram o resultado da Lotofácil de ontem, quinta-feira, dia 01 de abril, e ganharam o prêmio de R$ 435,6 mil cada uma. As dezenas premiadas no jogo foram: 04-05-06-08-10-11-13-15-17-18-20-21-23-24-25.

Teve ganhadores no resultado da Lotofácil de ontem?

Na faixa principal, os ganhadores registraram as apostas em: Guaratuba, no Paraná, e Videira, em Santa Catarina. Nas demais faixas de acerto do sorteio, a modalidade também entregou prêmios menores.

Cerca de 680 apostas acertaram 14 números do resultado da Lotofácil de ontem e vão receber R$ 382, outras marcaram 13 dezenas e ganharam R$ 25. Na faixa seguinte, de 12 acertos, foram distribuído prêmios de R$ 10 e na de 11 acertos prêmios de R$ 5.

15 acertos – 2 apostas ganhadoras, R$ 435.600,93;

14 acertos – 682 apostas ganhadoras, R$ 382,63;

13 acertos – 15.723 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 147.426 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 586.650 apostas ganhadoras, R$ 5,00;

Confira mais informações também em Loterias Caixa.

Onde receber o prêmio da Lotofácil de ontem?

Para os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números do resultado da Lotofácil de ontem, há duas opções para receber o prêmio: casas lotéricas e agências da Caixa. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado para fazer fazer o resgate do valor em até 90 dias a partir da data do sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil 2197 será neste sábado, dia 03 de abril, às 20 horas. O prêmio do concurso está estimado em R$ 1,5 milhão para quem acertar todas as dezenas.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, em casas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Para jogar na Lotofácil basta marcar de 15 a 20 números no volante que tem 25 dezenas disponíveis.