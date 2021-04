Resultado da Lotofácil de ontem [05/04/21], concurso 2198; confira

O resultado da Lotofácil de ontem, segunda-feira, dia 05, foi sorteado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo. As dezenas do concurso 2198 foram: 01-04-05-07-09-11-12-13-15-17-18-20-21-22-23.

Teve ganhadores no resultado da Lotofácil de ontem?

Uma aposta de Iraí de Minas, em Minas Gerais, acertou sozinha o resultado da Lotofácil de ontem e ganhou o prêmio de R$ 2,8 milhões. Além disso, outras apostas faturaram nas faixas de premiações menores:

15 acertos – 1 aposta ganhadora, R$ 2.854.783,75;

14 acertos – 503 apostas ganhadoras, R$ 1.037,64;

13 acertos – 15729 apostas ganhadoras, R$ 25,00;

12 acertos – 181242 apostas ganhadoras, R$ 10,00;

11 acertos – 916266 apostas ganhadoras, R$ 5,00;

Confira mais informações também em Loterias Caixa.

Onde receber o prêmio da Lotofácil de ontem?

Para os apostadores que acertaram 14, 13, 12 ou 11 números do resultado da Lotofácil de ontem, há duas opções para receber o prêmio: casas lotéricas e agências da Caixa. É necessário que o ganhador leve os documentos de identidade e o bilhete premiado para fazer fazer o resgate do valor em até 90 dias a partir da data do sorteio.

Próximo sorteio da Lotofácil

O próximo sorteio da Lotofácil 2199 será nesta terça-feira, dia 06 de abril, às 20 horas. O prêmio do concurso está estimado em R$ 3 milhões para quem acertar todas as dezenas.

As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, às 19h, em casas lotéricas, aplicativo ou site da Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br). Para jogar na Lotofácil basta marcar de 15 a 20 números no volante que tem 25 dezenas disponíveis.