SAIU: Resultado da Lotofácil concurso 2838 hoje - 15/06/23

As Loterias Caixa sorteia os números do resultado da Lotofácil concurso 2838 de hoje, quinta-feira, 15 de junho, a partir das 20 horas. O apostador que acertar as 15 dezenas pode ganhar o prêmio acumulado em R$ 4,5 milhões. Veja em tempo real, dezena por dezena.

Vem conferir que chegou a hora do resultado! Os números sorteados na Lotofácil 2838 de hoje, quinta, foram: 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 15 16 21 23 25

Acompanhe se você acertou o resultado também em Loterias Caixa.

Como receber o prêmio da Lotofácil de hoje?

Caso você seja o apostador sortudo de hoje e acertou resultado da Lotofácil, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. É importante frisar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Premiação da Lotofácil hoje

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem, será deduzido o pagamento dos prêmios com valores fixos:

- R$ 6,00 para as apostas com 11 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

- R$ 12,00 para as apostas com 12 prognósticos certos entre os 15 sorteados;

- R$ 30,00 para as apostas com 13 prognósticos certos entre os 15 sorteados.

Após a apuração dos ganhadores dos prêmios com valores fixos, o valor restante do total destinado à premiação será distribuído para as demais faixas de prêmios nos seguintes percentuais:

- 62% entre os acertadores de 15 números;

- 13% entre os acertadores de 14 números;

- 10% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 15 números nos concursos de final 0;

- 15% ficam acumulados para a primeira faixa (15 acertos) do concurso especial realizado em setembro de cada ano.

Próximo sorteio - Nesta sexta-feira, 16 de junho, a partir das 20 horas (horário de Brasília).

Quantos números precisa acertar na Lotofácil?

A partir de 11 acertos, os apostadores já conseguem ganhar, pelo menos, um dos cinco prêmios na Lotofácil. Na quinta faixa, de 11 números, são pagos prêmios fixos de R$ 5, na quarta faixa, de 12 acertos, as quantias são fixas de R$ 10.

A terceira faixa, de 13 acertos, também paga um valor fixo de R$ 25. A quantia principal sai para o apostador que marcar todas as 15 dezenas do resultado da Lotofácil.

A Caixa faz a dedução desses prêmios, e o restante do total destinado à premiação das demais faixas. Então o valor fica divido da seguinte maneira: 13% vai para os acertadores de 14 números e 62% para os acertadores das 15 dezenas.

No caso de mais de uma aposta ganhar nessas faixas, o prêmio será rateado igualmente entre as partes. Mas se não tiver ganhador, em qualquer faixa de premiação, o valor acumula para o concurso seguinte na primeira faixa.

Qual‌ ‌é‌ ‌a‌ ‌chance de‌ ‌ganhar na Lotofácil concurso 2838?‌ ‌

Com uma aposta simples de 15 dezenas, a chance de faturar prêmio acertando total ou parcialmente o resultado da Lotofácil concurso 2838 é de uma em: 3.268.760 para 15 acertos; 21.792 para 14 acertos; 692 para 13 acertos; 60 para 12 acertos; e 11 para 12 acertos.

