Tire suas dúvidas sobre a Lotofácil da independência 2023

O sorteio da Lotofácil da Independência 2023 será realizado no dia 9 de setembro, e o prêmio estimado é de R$ 200 milhões - a maior cifra da história da modalidade. A comercialização das apostas vai começar dia 31 de julho, então veja como apostar e as regras do concurso especial.

Quanto custa a aposta da Lotofácil da Independência 2023?

Diferentemente do que muitas pessoas podem pensar, o preço das apostas da Lotofácil da Independência 2023 permanece igual aos dos concursos regulares. Ou seja, as Loterias Caixa não aumenta o valor do jogo simples e nem os com mais números.

15 números: R$ 3: nesse caso, a chance de conseguir acertar o resultado é de uma em mais de 3,2 milhões.

16 dezenas: R$ 48: probabilidade de conseguir ganhar a bolada é de uma em cerca de 204,2 mil.

17 números: R$ 408: a chance de ganhar é uma em pouco mais de 24 mil.

18 dezenas: R$ 2.448,00: a probabilidade vai a uma em aproximadamente 4 mil.

19 dezenas: R$ 11,6 mil: quem apostar assim tem uma chance em 843 de ganhar a bolada.

20 dezenas: R$ 46,5 mil: probabilidade de levar o prêmio do concurso especial fica de uma em 211.

Esses preços valem tanto para jogos registrados em casas lotéricas, quanto para jogos registrados nos dois canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo e site.

Até quando é permitido fazer os jogos?

As apostas para a Lotofácil da Independência poderão ser feitas até as 19h do dia 9 de setembro.

Quando é o sorteio?

O sorteio da Lotofácil da Independência 2023 será no dia 9 de setembro de 2023 às 20 horas. Esta será a 12ª edição do sorteio especial.

Como apostar no concurso especial da Lotofácil?

Para concorrer a bolada, os jogos precisam ser registrados em casas lotéricas ou nos canais eletrônicos: aplicativo Loterias Caixa e o site (www.loteriasonline.caixa.gov.br). A venda das apostas, no momento, ocorre em paralelo com as dos concurso regulares da modalidade.

Portanto, é preciso ficar atento na hora de apostar para ter certeza que estará participando do sorteio especial. Os volantes da Lotofácil da Independência estão personalizados com bandeiras do Brasil, então fica mais fácil para identificar.

A regra vale tanto para quem for apostar nas casas lotéricas, quanto aqueles que vão apostar no site oficial. Então, nos dois meios, o apostador precisa procurar o volante do concurso especial e registrar o jogo para tentar conseguir o prêmio e se tornar o mais novo milionário do país.

Regras

Para apostar na Lotofácil da Independência 2023, os jogadores precisam escolher de 15 a 20 dezenas das 25 disponíveis no volante. A escolha pode ser feita de duas maneiras: manualmente e pelo sistema.

Na primeira opção, os jogadores conseguem selecionar seus números da sorte, os que mais gostam ou que tem alguma importância para concorrer ao prêmio. Algumas pessoas acreditam que podem ser premiadas com dezenas que tenham um significado, então essa forma de jogar é a mais indicada.

A segunda opção de escolha dos números é feito por meio do sistema mas, para isso, o jogador precisa selecionar a Surpresinha no volante. Além disso, também precisa marcar a quantidade de dezenas da Lotofácil da Independência 2023 para que sejam definidas as combinações aleatoriamente.

Optando por jogar em um dos canais eletrônicos, o valor mínimo da compra permitido pelas Loterias Caixa sai por R$ 30. Então, para atingir o valor existem duas possibilidades: fazer mais de um jogo ou adicionar mais números no jogo.

Tanto no aplicativo, quanto no site tem disponível um combo com 12 apostas do concurso especial por R$ 30. Quem decidir comprar o pacote, não conseguem escolher os números pois isso é feito de forma aleatória.

Contudo, os jogadores conseguem visualizar as combinações geradas antes de efetuar o pagamento. E nos canais eletrônicos, para pagar a compra, as Loterias Caixa aceita somente cartão de crédito.

Até quanto tempo após o sorteio é permitido retirar o prêmio?

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Depois disso, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

O que acontece se ninguém ganhar?

Por ser um concurso especial, o prêmio não acumula. Se não houver acerto para as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa, de cinco dezenas. Se não houver ganhador com 15 ou 14 números, o prêmio será rateado entre quem acertou menos dezenas.

Por ser um concurso especial o prêmio não acumula. Então, se não tiver acertador das 15 dezenas, as Loterias Caixa repassa a quantia para a segunda faixa.

Se ninguém marcar também 14 acertos, a bolada da vai para a terceira faixa, de 13 acertos, e assim por diante. Dessa forma, ao menos um apostador vai conseguir se tornar o novo milionário.

Até hoje, em nenhum sorteio da Lotofácil da Independência o prêmio foi repassado para faixas menores, pois em todas as edições diversas apostas conseguiram acertar os 15 números.

Veja os últimos resultados:

Resultado da Lotofácil da Independência 2022

Resultado do sorteio de 2021