Vai ser sábado? Que dia é o sorteio da lotofácil da independência 2024

Estamos às vésperas de um dos sorteios mais esperados do ano, a Lotofácil da Independência 2024. A extração especial em comemoração ao dia 7 de setembro tem prêmio estimado em R$ 200 milhões, mas apesar do nome, o certame não será no sábado.

Qual o dia do sorteio da Lotofácil da Independência?

Em 2024, o sorteio da Lotofácil da Independência será na segunda-feira, dia 9 de setembro, às 20h. A mudança ocorre porque a Caixa não faz sorteios em feriados, então é comum que os concursos sejam adiantados ou atrasados - como no caso da loto.

Apesar da mudança no calendário, o horário tradicional será mantido, mas quem deseja participar precisa ficar atento porque as apostas poderão ser feitas até as 18h do dia do sorteio.

As apostas começam em R$ 3.

Quantos números se ganham na Lotofácil?

Ganha a aposta que acertar os quinze números sorteados, mas se mais de uma pessoa acertar a sequência, então a premiação será dividida. Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não irá acumular, o que significa que as outras faixas também podem levar a bolada.

Tradicionalmente, as três faixas menores pagam quantias fixas de R$ 25 para 13 acertos; R$ 10 para 12 acertos; e R$ 5 para 11 acertos.

Todos os ganhadores tem o prazo de até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Lotofácil da Independência, para retirar a quantia.