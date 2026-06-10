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Lotomania concurso 2935 hoje: resultado de quarta-feira

Premiação é de R$ 500 mil

Escrito por Anny Malagolini
Lotomania concurso 2935 hoje DCI

A Lotomania 2935 pode pagar R$ 500 mil nesta quarta-feira, 10 de junho, para quem acertar os 20 números sorteados pelas Loterias Caixa. O concurso será realizado a partir das 21h, no horário de Brasília, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

O resultado da Lotomania de hoje será divulgado após a extração oficial da Caixa. Para levar o prêmio principal, o apostador precisa marcar 50 números no volante e torcer para acertar as 20 dezenas sorteadas.

Resultado da Lotomania hoje

Confira abaixo o espaço para atualizar o resultado da Lotomania 2935 após o sorteio: 06 – 09 – 15 – 18 – 29 – 36 – 40 – 51 – 54 – 60 – 73 – 75 – 76 – 77 – 79 – 88 – 89 – 90 – 97 – 99

Além da faixa principal, a Lotomania também premia quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos. A modalidade ainda tem uma regra diferente das demais loterias: também ganha prêmio quem não acerta nenhum dos 20 números sorteados. A própria Caixa informa que a aposta simples custa R$ 3,00 e que os sorteios da Lotomania acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h.

Quando sai o resultado da Lotomania 2935?

O resultado da Lotomania 2935 sai na noite desta quarta-feira, 10 de junho, logo após o sorteio das 20 dezenas. A extração começa a partir das 21h, no horário de Brasília.

Assim que o sorteio for finalizado, a Caixa divulga os números oficiais e a divisão dos prêmios por faixa de acerto. O DCI acompanha a apuração e atualiza o resultado com as dezenas sorteadas.

Qual é o prêmio da Lotomania 2935?

O prêmio estimado da Lotomania 2935 é de R$ 500.000,00 para quem acertar os 20 números. O valor é uma estimativa e pode variar conforme a arrecadação total do concurso.

Caso ninguém acerte a faixa principal, o prêmio acumula para o próximo sorteio da modalidade. Na Lotomania, também há premiação para a faixa de zero acertos, uma característica que costuma chamar a atenção dos apostadores.

Como apostar na Lotomania?

Para jogar na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 00 e 99. Em cada concurso, são sorteadas 20 dezenas.

Ganham prêmios os jogos que acertam:

20 números;
19 números;
18 números;
17 números;
16 números;
15 números;
ou nenhum número.

A aposta custa R$ 3,00 e pode ser feita em casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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