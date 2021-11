Como apostar na Mega da Virada pela internet; prêmio é R$ 350 milhões

A Mega Sena apresenta todo ano, no dia 31 de dezembro, o concurso especial Mega da Virada. Criado em 2008, o sorteio é conhecido pelos prêmios muito acima da média, que se acumulam durante o ano inteiro. Veja abaixo duas formas de como apostar na Mega da Virada pela internet.

Para 2021, a estimativa de prêmio da Mega da Virada é de R$ 350 milhões. Com a pandemia de Covid-19, porém, muitas pessoas buscam alternativas às casas lotéricas, para fazer o jogo em segurança.

Você ganha o grande prêmio se acertar os 6 números sorteados, mas também ganha se acertar 5 ou 4 números. Surpresinha: deixe que o sistema escolha os números da Mega-Sena por você. Teimosinha: concorra com a mesma aposta por mais concursos da Mega-Sena.

Como apostar na Mega da Virada pela internet?

Você sabia que as Loterias Caixa têm um site oficial em que é possível fazer apostas online? Além da Mega da Virada, estão disponíveis apostas para os concursos regulares da Mega Sena, e quase todas as outras modalidades de sorteio, à exceção da Loteria Federal. As apostas têm a mesma validade que as realizadas em qualquer casa lotérica.

Como apostar: pelo site www.loteriasonline.caixa.gov.br, é possível escolher a modalidade desejada, e até mesmo fazer combos de apostas, juntando várias modalidades e concursos.

Vantagens

Além da comodidade de realizar a aposta da Mega da Virada online, sem sair de casa nem enfrentar filas, é possível apostar em quase todas as modalidades. Existem também as opções de combos de apostas, jogando em várias modalidades.

Também há como salvar apostas favoritas, para repetir o jogo em outra ocasião sem precisar escolher modalidade, números e quantidade de sorteios novamente. Quem, por exemplo, aposta semanalmente nos dois jogos da Mega Sena, seis da Quina e seis da Lotofácil, sempre com os mesmos números, pode deixar a combinação salva e repeti-la com um clique.

Por fim, existe a conferência automática de apostas. O site das Loterias Caixa guarda todos os jogos realizados no cadastro, e é possível conferir, pela internet, se o palpite foi contemplado.

Desvantagens

Existem três desvantagens principais de apostar pelo site das Loterias Caixa. A primeira delas é o valor mínimo: é preciso juntar pelo menos R$ 30 em apostas para poder concluir um pedido. Quem pretende jogar em apenas uma modalidade, para um sorteio, não consegue fazer isso pelo site.

A segunda desvantagem é o método de pagamento. O site das Loterias Caixa aceita somente cartões de crédito. Não é possível realizar compras por débito, transferência bancária, boleto ou Pix.

Por fim, fãs da Loteria Federal não conseguem jogar na modalidade de forma virtual. Só é possível apostar nas casas lotéricas, comprando o canhoto de apostas.

Apostar na mega pelo aplicativo das Loterias Caixa

O aplicativo das Loterias Caixa funciona de forma muito similar ao site. Ele também é oficial da Caixa Econômica Federal, e está disponível para iPhone e Android.

Vantagens

Além das facilidades do site, o aplicativo tem a conveniência maior de poder ser acessado facilmente pelo smartphone. O aplicativo também permite conferir apostas realizadas em loterias, pela leitura do código de barras dos bilhetes.

Desvantagens

As limitações de valor mínimo, forma de pagamento e ausência da Loteria Federal são as mesmas do site. O aplicativo também tem um problema de, frequentemente, demorar a atualizar os resultados, dificultando a conferência das apostas.

