Resultado da Mega da Virada 2022: números sorteados (31/12)

Dezenas ganhadoras do prêmio do resultado da mega da virada 2023 - Foto: DCI

Os números do resultado da Mega da Virada 2022 foram sorteados pela Caixa Econômica Federal às 20h00 de sábado, dia 31 de dezembro, no concurso especial da Mega Sena 2550. Todas as dezenas do prêmio de R$ 540 milhões - o maior valor da história do jogo - você confere abaixo.

Números do resultado da Mega da Virada 2022

Os números que formaram o resultado da Mega da Virada 2022, foram:

Ganhadores da da Mega da Virada 2022:

6 acertos - em breve.

5 acertos - em breve.

4 acertos - em breve.

Como sacar o prêmio da loteria?

Caso você seja o apostador sortudo deste 31 de dezembro de 2022, há duas opções para receber o prêmio. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 1.332,78, basta ir até uma lotérica para receber o montante. Contudo, é importante destacar que o ganhador precisa levar documentos de identidade e o bilhete premiado.

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. Além disso, não se esqueça que o prêmio tem data de validade de até 90 dias depois do sorteio.

Além disso, a gravação do sorteio do resultado da Mega da Virada 2022 está disponível no perfil da Caixa no Youtube.

Resultados anteriores da Mega da Virada

Resultado da Mega da Virada 2021: 12 – 15 – 23 – 32 – 33 – 46

Resultado da Mega da Virada 2020: 17 – 20 – 22 – 35 – 41 – 42

Resultado da Mega da Virada 2019: 03 – 35 – 38 – 40 – 57 – 58

Resultado da Mega da Virada 2018: 05 – 10 – 12 – 18 – 25 – 33

Resultado da Mega da Virada 2017: 03 – 06 – 10 – 17 – 34 – 37

Resultado da Mega da Virada 2016: 05 – 11 – 22 – 24 – 51 – 53

Resultado da Mega da Virada 2015: 02 – 18 – 31 – 42 – 51 – 56

Resultado da Mega da Virada 2014: 01 – 05 – 11 – 16 – 20 – 56

Resultado da Mega da Virada 2013: 20 – 30 – 36 – 38 – 47 – 53

Resultado da Mega da Virada 2012: 14 – 32 – 33 – 36 – 41 – 52

Quando será o próximo sorteio regular da Mega9Sena?

Assim, o concurso xx está marcado para sábado, dia 4 de janeiro de 2023, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, em evento realizado a partir das 20h (horário de Brasília) com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial do banco no YouTube.