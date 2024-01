Resultado da Mega da Virada 2023 saiu para cinco apostas

A Mega da Virada 2023 foi sorteado no dia 31 de dezembro com o maior prêmio já ofertado até hoje, no valor de R$ 588 milhões. Ao todo, cinco apostas acertaram as dezenas 21, 24, 33, 41, 48 e 56, e a Caixa já informou o detalhamento do resultado.

De onde foram os ganhadores da Mega da Virada?

As apostas ganhadoras com os 6 números da Mega da Virada são de Salvador (BA), Bom Despacho (MG), Redenção (PA), Ipira (SC) e outra feita pelo canal eletrônico. Cada uma vai levar o prêmio de R$ 117.778.204,25.

Outras 1.996 apostas fizeram a quina e vão receber, R$ 70.083,58, cada. Já a quadra saiu para 164.379 apostas, totalizando uma premiação de R$ 1.215,71.

Para conferir o sorteio das dezenas, os apostadores podem assistir ao vídeo no canal do YouTube da Caixa e Facebook das Loterias CAIXA.

Como receber o prêmio da Mega da Virada 2023?

A partir de terça-feira, 2 de janeiro de 2024, os ganhadores poderão resgatar o prêmio, e há duas opções para isso. Primeiramente, se a quantia é menor que R$ 2.112,00, basta ir até uma lotérica para receber o montante. A premiação será entregue mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado

Agora, se o valor da premiação for maior, o resgate só pode ser feito em uma agência da Caixa. De acordo com a Caixa, valores iguais ou acima de R$ 10.000,00 são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de sua apresentação em Agência da CAIXA.

Próximo sorteio da modalidade

Na quinta-feira, dia 4 de janeiro, será realizado o sorteio regular da Mega-Sena tradicional, às 20h de Brasília. O prêmio estimado é de R$ 3 milhões para a aposta que cravar as seis dezenas.