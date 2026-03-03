Mega-Sena tem prêmio de R$ 160 milhões, o maior do ano: como apostar em SP

O sonho de se tornar milionário pode ganhar um novo capítulo nesta terça-feira, 3 de março. Após nenhum apostador acertou as seis dezenas no concurso do último sábado, a Mega-Sena acumulou novamente e elevou a estimativa do prêmio para R$ 160 milhões. A extração começa às 21h no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como apostar na Mega-Sena de R$ 160 milhões?

Quem deseja tentar a sorte no próximo concurso precisa ficar atento ao prazo. As apostas da loteria podem ser registradas até as 20h (horário de Brasília) desta terça-feira, dia do sorteio.

Há duas maneiras de participar:

1 – Presencialmente: em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal, responsável pelas loterias federais.

2 – Pela internet: no site oficial das Loterias Caixa ou pelo aplicativo da instituição, disponível para celulares. Para apostar online, é necessário ter mais de 18 anos, realizar cadastro e pagar com cartão de crédito.

O sorteio ocorre à noite, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa nas redes sociais.

Quanto custa apostar seis números?

A aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas marcadas, custa R$ 6,00. Nessa modalidade, a chance de acertar as seis dezenas é de 1 em 50.063.860, uma probabilidade considerada baixa, mas que não desanima milhões de brasileiros a cada concurso acumulado.

Para quem deseja aumentar as chances, é possível marcar mais números no mesmo bilhete. Ao escolher sete dezenas, por exemplo, o valor da aposta sobe para R$ 42,00. Nesse caso, a probabilidade de acerto melhora significativamente: passa para 1 em 7.151.980.

Já a chamada aposta máxima, com 20 números, custa R$ 232.560,00. Apesar do preço elevado, a chance de ganhar salta para 1 em 1.292, uma diferença expressiva em comparação com o jogo simples.

Bolão é alternativa

Para quem acha os valores das apostas mais robustas elevados demais, o Bolão Oficial é uma alternativa bastante procurada. Nessa modalidade, um grupo de pessoas se une para apostar junto, dividindo os custos e, caso sejam contemplados, também o prêmio.

As cotas do bolão podem ser adquiridas nas lotéricas, com valor mínimo geralmente a partir de R$ 7,00, desde que o total da aposta seja de pelo menos R$ 18,00. A estratégia permite jogar com mais dezenas sem comprometer tanto o orçamento individual.

Se alguém acertar sozinho as seis dezenas e levar os R$ 160 milhões, o novo milionário poderá aplicar o valor e viver apenas de rendimentos. Até lá, a expectativa segue alta, e as filas nas lotéricas devem aumentar ao longo do dia.