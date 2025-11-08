Que horas é o sorteio do resultado da Mega-Sena 2938 hoje (08/11/25)

Os apostadores das loterias têm uma nova oportunidade de mudar de vida com o resultado o concurso 2938, mas os apostadores terão que esperar um pouco. O horário das loterias mudou e o resultado da Mega-Sena será mais tarde a partir desta sábado, 8 de novembro.

Horário do resultado da Mega-Sena 2938 hoje

O sorteio da Mega-Sena de hoje, 8, vai sair às 21h (de Brasília). As apostas da loteria podiamm ser realizadas até às 20h30.

Premiação da Loteria

Ganhar na loteria poder ser o sonho de muita gente para mudar de vida, e nisso a Mega é uma das mais populares. Por causa da sua difícil, mas não impossível, probabilidade de acerto – sendo de uma em 50.063.860 – muitos concurso acumulam. Dessa forma, isso pode se prolongar por meses e, por consequência, aumentando gradativamente o valor do prêmio.

Se mais de uma aposta acertar os seis números, o prêmio principal será rateado igualmente entre todos os acertadores. Dessa forma, o valor pode variar sendo maior ou menor que o estimado pelas Loterias Caixa.

Se ninguém acertar as 6 dezenas, a quantia acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa. Os ganhadores conseguem receber qualquer quantia de jogos premiados em agências da Caixa.

O preço da aposta varia de acordo com a quantidade de dezenas selecionadas para jogar na Loto. A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6.