Resultado da Mega-Sena de quarta-feira, concurso 2526 (05/10/2022)

Veja os números do sorteio de hoje - Foto: DCI

A extração da loteria hoje pode fazer um novo milionário com o resultado da Mega-Sena de quarta-feira, concurso 2526, dia 5 de outubro. O prêmio está acumulado em R$ 3 milhões; o último concurso pagou mais de R$ 300 milhões. O sorteio hoje ocorre no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo.

É possível acompanhar o sorteio em tempo real no youtube.

Resultado da Mega-Sena 2526

Agora, hora de conferir os números do resultado da Mega-Sena de hoje: 02-16-24-38-53-59

Se você não acertar nenhuma dezena, a próxima oportunidade de apostar é para o concurso de sábado, dia 1 de outubro, véspera da eleição. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 4,50. As chances de ganhar é de uma e 50.063.860.

Aproveite e siga o DCI no Google News e acompanhe os resultados das loterias

Ganhadores da Mega

Resultado da Mega-Sena

Sena

Todos os resultados da Mega-Sena e das demais modalidades podem ser consultados em nossa página de loterias.

Para ganhar o prêmio principal e seu tornar o novo milionário, os apostadores precisam acertar as seis dezenas sorteadas. A chance de uma pessoa conseguir adivinhar o resultado da Mega-Sena com uma aposta simples é de uma em mais de 50 milhões, de acordo com a Caixa.

Os jogos registrados com cinco ou quatro números do resultado da Mega-Sena de sábado concurso 2525 também faturam. As quantias são menores e variam dependendo da faixa e quantidade de ganhadores em cada uma delas.

Como receber o prêmio? Os sortudos terão o prazo de 90 dias corridos para resgatar o valor em agências da Caixa apresentando o RG, CPF e o bilhete premiado. Prêmios de R$ 10 mil ou mais serão pagos no prazo mínimo de dois dias úteis.

Já as apostas registradas nos canais eletrônicos da Caixa, os sortudos tem a opção de transferir a quantia para sua conta do Mercado Pago. Valores menores que R$ 1.903,98, os ganhadores da Mega-Sena de sábado conseguem sacar também em casa lotéricas, de acordo com a Caixa.

Veja os sorteio da Federal também