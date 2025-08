Resultado da Mega-Sena 2895 e os números de quinta-feira

Será realizado nesta quinta-feira, 31, o sorteio do resultado da Mega-Sena 2895. O prêmio está acumulado em R$ 76 milhões e as dezenas serão reveladas no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, e os apostadores podem acompanhar quem ganhou a Mega Sena em tempo real no DCI.

Confira o resultado da Mega-Sena 2895

O sorteio do concurso 2895, dia 31 de julho, será realizado a partir das 20 horas. Onúmeros são: 09-11-44-51-52-56

Prêmio da loteria na poupança

Se um único apostador da Mega Sena conseguir faturar o prêmio de R$ 76 milhões e aplicar a quantia na Poupança, o rendimento mensal será de aproximadamente R$ 423 mil, considerando a taxa Selic atual de 15% ao ano.

A poupança, também chamada de “caderneta de poupança”, é uma reserva financeira, guardada para uma finalidade futura, com rentabilidade definida por lei e que varia de acordo com a taxa Selic. É o mais indicado para o investidor conservador, que não está disposto a correr riscos.

Quase todos os bancos comerciais oferecem essa modalidade de investimento e não é preciso ser correntista para investir. Basta comparecer a uma agência bancária portando os seguintes documentos e suas respectivas cópias: CPF, documento de identidade e comprovante de residência.