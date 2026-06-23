Até que dia pode jogar na Quina de São João 2026?

Está chegando a hora do tradicional sorteio da Quina de São João de 2026, que será realizado no domingo, dia 28 de junho, com prêmio estimado em R$ 260 milhões. Para aqueles que desejam tentar a sorte, as apostas seguem disponíveis, mas é preciso cuidado para não perder o prazo.

Até que horas apostar na Quina de São João

De acordo com a Caixa, é possível fazer apostas simples para a Quina de São João até as 22h de sábado, dia 27 de junho, véspera do sorteio. Já os bolões estarão disponíveis até as 13h de domingo, 28 de junho, dia da extração.

Os apostadores podem procurar casas lotéricas de todo o país ou tentar a sorte pelos canais eletrônicos, como o aplicativo Loterias Caixa, o portal Loterias Caixa e o Internet Banking Caixa, exclusivo para correntistas do banco.

O sorteio está previsto para começar às 14h, pelo horário de Brasília, no domingo, 28 de junho. Em 2026, o evento será realizado no CTN, Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, e contará com transmissão ao vivo pelo Facebook das Loterias Caixa, pelo canal da Caixa no YouTube e pelo portal G1.

Como apostar na Quina de São João 2026?

As Loterias Caixa já estão fazendo a comercialização das apostas. Portanto, para apostar na Quina de São João será necessário ir até uma lotérica ou acessar um dos canais eletrônicos das Loterias Caixa: aplicativo ou site oficial.

É preciso marcar de cinco a 15 números no volante. A aposta simples, com cinco dezenas, custa R$ 3,00. Quanto mais números o apostador escolher, maior fica o preço do jogo e também aumentam as chances de ganhar. Dá para escolher as dezenas manualmente ou por meio da Surpresinha, seleção aleatória feita pelo sistema.

Outra opção para aumentar a chance de ganhar o prêmio da Quina de São João 2026 é participar de um bolão. O apostador pode criar um jogo em grupo ou comprar cotas de bolões organizados pelas unidades lotéricas.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00, e cada cota não pode ser inferior a R$ 4,00. As unidades lotéricas podem cobrar uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota. As cotas de bolões organizados pelas lotéricas também podem ser compradas pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa.

Como ocorre em todos os concursos especiais das Loterias Caixa, a Quina de São João não acumula. Caso ninguém acerte os cinco números sorteados, o prêmio será dividido entre os acertadores da faixa seguinte, com quatro acertos, e assim por diante, conforme as regras da modalidade.

Quanto rende R$ 260 milhões na poupança?

Já pode sonhar com o prêmio da Quina especial e também fazer planos com a bolada, que pode render por muitos anos. Para ter ideia, se apenas um apostador levar sozinho o prêmio de R$ 260 milhões e aplicar todo o valor na Poupança da Caixa, o rendimento estimado será de R$ 1,7 milhão já no primeiro mês.

De acordo com a regra de rentabilidade da poupança, o investimento rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial sempre que a taxa Selic estiver acima de 8,5% ao ano. Atualmente, a taxa básica de juros está em 14,25% ao ano.

Em um ano, considerando apenas a parcela fixa de 0,5% ao mês e sem contar a variação da TR, o rendimento poderia passar de R$ 15 milhões se o dinheiro não fosse utilizado. O valor exato, no entanto, depende da Taxa Referencial aplicada no período e da data de aniversário do depósito.

Mas, como se trata de um jogo de sorte, a orientação é apostar com responsabilidade e não criar dívidas para participar do sorteio.