Quina

Confira o resultado da Quina 6834 e os ganhadores de terça-feira

Quina pode pagar R$ 4,5 milhões nesta terça-feira

Escrito por Anny Malagolini
A Caixa apresentou nesta terça-feira, dia 23 de setembro, o resultado da Quina 6834. O sorteio começou às 20h (horário de Brasília) e o prêmio pode chegar a R$ 4,5 milhões para quem acertar as cinco dezenas.

Resultado da Quina 6834 de hoje

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 6834 são: 11-41-51-78-79

Ganhadores da Quina

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências.

Os sortudos tem até 90 dias corridos, contados a partir do sorteio do resultado da Quina 6834, para receber o prêmio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

