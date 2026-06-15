Quina

Confira o resultado da Quina 7051 hoje: concurso dia 15/06/2026

Prêmio é milionário

Escrito por Anny Malagolini
Sorteio é às 21h em São Paulo - DCI

Quem procura pelo resultado da Quina 7051 nesta segunda-feira, 15 de junho, precisa ficar atento: o concurso não será sorteado hoje. A Caixa Econômica Federal suspendeu temporariamente os sorteios regulares da modalidade por causa da Quina de São João 2026, marcada para 28 de junho. Até a data do concurso especial, as apostas ficam direcionadas à extração comemorativa, que tem prêmio estimado em R$ 250 milhões.

Resultado da Quina 7051

A extração da Quina e demais loterias é de responsabilidade da Caixa, e as dezenas expostas aqui estarão organizadas em ordem crescente, e não na do sorteio! Os números sorteados na Quina 7051 são:

Ganhadores da loteria

Para conseguir faturar algum prêmio, os apostadores precisam acertar de dois a cinco números do resultado de hoje. As quantias de cada faixa são divididas igualmente entre os acertadores.

Se alguma faixa não tiver ganhador, dessa forma, o valor da loteria acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação. O total dos prêmios corresponde a 43,35% e desse valor cada faixa recebe: 35% para na quina, 19% na quadra, 20% no terno e 11% no duque. Ainda são acumulados 15% para a Quina de São João.

Como receber o prêmio? Para receber o prêmio do resultado da Quina de hoje, os sortudos devem ir até uma agência da Caixa e apresentar o RG e CPF, além do bilhete premiado. De acordo com as Loterias Caixa, prêmios de até R$ 1.903,98, os ganhadores conseguem sacar em casas lotéricas credências. Boa sorte!

Veja também: números da Quina de São João que mais saíram

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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