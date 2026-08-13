Quina

Dezenas da Quina 7091: resultado do sorteio hoje (13/8)

O valor do prêmio chega a R$ 4,6 milhões.

Escrito por Anny Malagolini
Dezenas da Quina 7091 DCI
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A Quina concurso 7091 será sorteada nesta quinta-feira (13). O prêmio principal da Caixa Econômica Federal será destinado aos apostadores que acertarem as cinco dezenas do concurso. O valor chega a R$ 4,6 milhões.

Resultado da Quina 7091

As dezenas sorteadas no concurso 7091 foram: 05-42-53-57-59

Os números estão apresentados em ordem crescente, e não necessariamente na sequência em que foram extraídos no sorteio.

Ganhadores da Quina

Para conquistar uma das faixas de premiação da Quina, é necessário acertar de dois a cinco números sorteados. O valor destinado a cada faixa é dividido entre os apostadores que conseguirem a quantidade correspondente de acertos.

Caso não haja ganhadores em determinada faixa, o prêmio acumula para o concurso seguinte, conforme as regras da modalidade.

Do total destinado à premiação, 35% são destinados à quina, 19% à quadra, 20% ao terno e 11% ao duque. Uma parcela também é reservada para o prêmio da Quina de São João.

Como receber o prêmio da Quina?

Os apostadores que forem premiados devem procurar uma unidade das Loterias Caixa ou uma agência da Caixa, conforme o valor do prêmio, apresentando documento de identificação com CPF e o bilhete original da aposta premiada.

Prêmios de menor valor podem ser retirados em casas lotéricas credenciadas, respeitando o limite estabelecido pela Caixa. Para valores mais altos, o pagamento é realizado exclusivamente nas agências da instituição.

O prazo para resgatar o prêmio é de 90 dias corridos após a data do sorteio. Depois desse período, o valor prescreve e é destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, Yahoo e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

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