Lotofácil 2153 sorteia prêmio de R$ 1,5 milhão hoje (8/2/2021)

A Lotofácil 2153 desta segunda-feira (08), pode entregar o prêmio de R$ 1,5 milhão para a aposta que marcar as 15 dezenas. Para acompanhar o resultado ao vivo do concurso, basta acessar as redes sociais da Loterias Caixa, a partir das 20h (horário de Brasília).

Sorteio da Lotofácil 2153

Na Lotofácil 2153 serão sorteados 15 números, que entregam o prêmio máximo, e a aposta simples sai por R$ 2,50. O volante é composto por 25 dezenas sendo necessário selecionar de 15 a 20 para fazer o jogo. ‌